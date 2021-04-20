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Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri duyurdu.

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak."

Etiketler fahrettin koca koronavirüs Vaka sayısının en çok arttığı iller
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