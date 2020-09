Bakan Koca vaka sayısının en çok olduğu ili açıkladı! İstanbul'un iki katı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satırbaşları:

*Corona virüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Halkımızın büyük çoğunluğu ilk günkü hassasiyetle tedbirler almaya devam ediyor. En azından maske, mesafe ve temizlik şartlarına riayet ediyor. Ama bir salgınla mücadelede toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir.

* Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı arzu ederdi. Ne var ki, hastalarımızın ve can kayıplarımızın sayısı ülkemizde de artıyor. Haziran sonrasındaki dönemin tipik bir normalleşme olmadığının altını çizmeye çalıştım. Bu dönem hayatımızın sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesi olmalıydı. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik.

* Eğlence yerlerinde, çarşı pazarda, törenlerde tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz. Düğünümüz, nişanlarımız, taziyelerimiz yeni taziyelere kaynaklık eden nedenler arasında yer alıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız hasta sayısı düşmüyor. Yoğun bakımda tedavi gören ağır hasta sayısı artıyor. Vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor. Hastanelerimizin yükü artıyor. Bunların hepsi alt yapının yanı sıra kesintisiz bir hizmet gerektiriyor.

VİRÜS BULAŞAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 29 BİN 865

* Bu yüke hayallerimizin ötesinde omuz verenler var. Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği, gündüz ve gece evine gidemeyen, eşini ve çocuğunu kucaklayamayan sağlık personelimiz var. Sağlık çalışanlarımız büyük mesailerini bulaştırıcı hastalarla birlikte geçirmektedir. Yoğun mesaileri kaderin mutsuz yüzüyle tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda etmektedirler. Şu ana kadar virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah’tan rahmet diliyorum.

“İSTANBUL VE EGE’DE CİDDİ BİR ARTIŞ YOK”

* Kalabalık içine atılan her adım, ihmal edilen her tedbir bir değil onlarca can yakmaktadır, mücadelemizi zora koşmaktadır. Sağlıkçılarımızın beklentisi bir hassasiyettir, hastalık riskine karşı tetikte olmak için gereklidir. Yaşlılarımız için bu hassasiyet gereklidir. Bu hassasiyet pandemi nedeniyle işini yapayan esnafımız için gereklidir. Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul’da, Trakya’da ve Ege’de ciddi bir artış yok. Orta Anadolu’da ve Güney Anadolu’da ciddi bir artış var. Ankara, Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi illerimizde hızlı artışa bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sıkıntılar aşıldı. Diyarbakır gibi illerde çalışmalar sürmektedir.

* Ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunlara yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştim. Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Bilim Kurulu bu süre içinde rehberlik yaptı, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. HES kodu uygulaması başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edilmiş oldu.

“YENİ MÜCADELE DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ”

* İller bazında ayrı ayrı değerlendirme yaparak İl Hıfzısıhha Kurullarımızı harekete geçirdik. Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekibimizin sayısını artırıyoruz. Salgın ülke genelinde kontrol altındadır ancak önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı bir dönem var. Corona virüsünün bu hastalıklarla birleşmesi mümkündür. Ancak yeni tedbirler alındı ve mücadelemizin şekli değişecek. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz.

YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?

Şuan Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Bu alandaki tedbirleri Ankara'da yoğunlaştıran bir çaba içindeyiz. Bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla birlikte kuruma gelmeme, dönüşümlü çalışma gibi bir takım düzenlemeler Ankara özelinde daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok.

Bilim Kurulu tavsiye ediyor. Karar alma konusunda Bilim Kurulu olmadığını biliyoruz ama uygulama konusunda bir hassasiyet gösterildiğini söylemek istiyorum. Salgının kontrolden çıktığını söyleyemeyiz. Ancak üzerimize düşeni yapmazsak sonucu farklı olabilir. Bazı illerimizde durumun faklı olduğunu söyleyebiliriz. Ankara bu illerimizden biri. Kayseri, Konya gibi illermizi sayabiliriz.

Bizim gördüğümüz en büyük kaynak özellikle bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikler. Düğünlerle ilgili bütün Türkiye'de organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli bir organizasyon olmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun bir önerisi oldu.

Şuan Ankara'da hastane açısından bir sorunumuz olmadığını söylüyorum. Var olan hastanelerimizi kullanacağımızı daha önce de söylemiştim. Bu konuda tedbirimizi almak anlamında var olan hastanelerdeki yoğun bakım sayısını arttırmak da olmak üzere bunu gündeme aldığımızı belirtmek istiyorum.

AŞI ÇALIŞMALARI

Özellikle şuan 2 aşıyla ilgili bakanlığımız onay vermiş oldu. Biz bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor. Bu çalışmaları bizim biliyor olmamız daha sonra kullanım için de son derece önemli. Bunu bir zorlamayla yapmıyoruz. Gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim temelde var olan etkinliğini son derece önemli. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar ise FAZ 1 çalışmasına doğru gelen çalışamlar var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişme olacak. 2 çalışma dışında 3'üncü bir çalışma için müracaat oldu. Rusya'da yapılan FAZ 3 çalışmasına gelen bir çalışma için müracaat edildi. Bu anlamda önemli bir aşamada olduğunu söyleyebiliri.

FUTBOL MAÇLARI

Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Belli bir döneme kadar belki ilk yarısı için seyircisiz olması yönünde bir öneri var. Seyircisiz maçların devam etmesi şeklinde bir öneri var.

VİRÜS DÖNEMİNDE EĞİTİM

Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Daha çok birinci sınıfların alışması şeklinde 2+5 şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Diğer sınıfların nasıl devam edeceği şeklinde salgının seyrine göre gelecek hafta netleştirmiş oluruz. Özetle birinci sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir. İkinci sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta netleşmiş olur. 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı haftaya gündem yap