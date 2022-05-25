Bakan Koca yanıtladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Maymun Çiçeği virüsüne yönelik Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusuna, "Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı" diye yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği virüsüne yönelik Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusu üzerine şöyle konuştu:

Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz. Ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz.

Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte.