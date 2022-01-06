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Bakan Koca ''Yanlışlık oldu'' dedi; meğer karantina süresi düşmemiş!

Bakan Koca ''Yanlışlık oldu'' dedi; meğer karantina süresi düşmemiş!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, ‘izolasyon’ kelimesi yerine yanlışlıkla ‘karantina’ kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

KARANTİNA İLE İZOLASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR?

- Karantina, enfekte olmuş bir başka kişiyle temasta bulunmuş olan veya bir risk bölgesinden geri dönen bir kişiye hastalık bulaşıp bulaşmadığının kesinleşmemiş olduğu durumlarda gerekli hale gelir.

- İzolasyon ise corona virüsünün varlığı tespit edildiyse, yani test sonucu pozitif ise gündeme gelir. Eğer hastalık belirtileri ortaya çıkmamışsa veya hastalık hafif seyrediyorsa, hastaların evde izolasyona alınmaları mümkündür. Hastalığın ağır seyretmesi durumunda izolasyon hastanede gerçekleşir. Ancak hastanın başkalarına hastalık bulaştıramayacağının kesinleştiği durumlarda izolasyon bitirilebilir.

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Etiketler fahrettin koca karantina izolasyon
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