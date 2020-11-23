Bakan Koca'da 10 şehir için korona zirvesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürleriyle koronavirüs salgınına ilişkin toplantı yaptıklarını açıkladı.
Bakan Koca paylaşımında yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda." dedi.
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