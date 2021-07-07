Bakan Koca'dan 3. doz aşılamayla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek.

Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız.

Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya başlıyoruz. Bu durum çok uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, vatandaşımızı bilgilendirerek tedbirler alıyoruz.

"HASTALIĞI GEÇİRENLER 3 AY SONRA AŞILARINI OLABİLİRLER"

Bugün gündem artık aşıdır. Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Üçüncü doz aşı konusunda ise, inakfit aşı olan 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarımız istedikleri aşıyı olabilirler.

AŞI SERTİFAKASI AÇIKLAMASI

Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika anlaşmaları imzalamaktadır. Aşı türü sertifika açısından bir tercih sebebi değildir.

Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsa da iki doz aşı yaptırarak sertifika oluşturabilirler.