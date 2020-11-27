Bakan Koca'dan 5 il için kritik uyarı!

Son aylarda corona virüsünün tırmanışa geçmesinin ardından 5 ilde salgın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“HASTANEYE YATIŞLAR GİTTİKÇE ARTIYOR”

Salgınla ilgili uyarılarda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor.”

VEFAT SAYISINDA REKOR KIRILDI

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 26 Kasım Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, böylece bir günde gerçekleşen ölümde yeni bir rekor kırılmış oldu.

Tabloya göre, semptom gösteren 6 bin 876 yeni hastayla birlikte 29 bin 132 vaka tespit edildi.