Bakan Koca'dan İstanbul ve Bursa için kritik koronavirüs uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor. Bakan Koca, ''Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz.'' dedi.

Koca, "Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. Ancak İstanbul ve Bursa’da bir artış eğilimi gözüküyor." diye konuştu.

'Ne yazık ki İstanbul ve Bursa başta olmak üzere büyük şehirlerde artış olduğu görülüyor' diyen Bakan Koca rehavete kapılınmaması uyarısında bulundu. Bakan Koca, pandemi için gerçekleştirilen tedbirlerin sadece korona virüsten değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da koruduğunun altını çizdi.

Bakan Koca bölgedeki durumu yerinde görmek müdahale gerektiren durumlar için çözüm bulmak adına Erzurum'da bulunduğunu dile getirdi. Koca, bölgedeki yetkililerle yapılacak görüşmelerden sonra kamuoyuna yine açıklama yapacak.



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