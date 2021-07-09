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Bakan Koca'dan anlamlı paylaşım

Bakan Koca'dan anlamlı paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım." ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan koca paylaşım hayvanları koruma
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