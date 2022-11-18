  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca'dan ''antibiyotik'' uyarısı

Bakan Koca'dan ''antibiyotik'' uyarısı

Bakan Koca'dan ''antibiyotik'' uyarısı
Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi.

Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı. 

Etiketler bakan koca antibiyotik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB'nin enflasyon ve dolar tahmini uçtu
Eğer TCMB faiz indirmeseydi Dolar kaç TL olacaktı ?
FETÖ'cü Enes Kanter'e ''vatansever'' ödülü
Türk Lirası'nı klozete atan fenomenin başı dertte! İşte istenen ceza
İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''Sakın acele etmeyin!''
AK Partili belediyeden suya rekor zam: Tam yüzde 190!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a da Beşiktaş'a da transfer çalımı
Kadın teröristin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı
Bu köyde para geçmiyor! Her şey imece usulü
Kaçak sığınmacılara ölümcül işkence! Görüntüler korkunç