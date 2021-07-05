Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 24 saat dolmadan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada 24 saat dolmadan 1 milyon kişinin aşılandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede aşılama seferberliği kapsamında, bugün henüz 24 saat olmadan 1 milyon kişinin daha aşılandığını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.