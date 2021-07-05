  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 24 saat dolmadan...

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 24 saat dolmadan...

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 24 saat dolmadan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada 24 saat dolmadan 1 milyon kişinin aşılandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede aşılama seferberliği kapsamında, bugün henüz 24 saat olmadan 1 milyon kişinin daha aşılandığını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

Etiketler aşı korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merve Boluğur hayalindeki erkeği tarif etti
Cumhurbaşkanlığı'nın Yazlık Sarayı ortaya çıktı! Meğer gerçekten saraymış
Cengiz Holding özelleştirmeden satın almıştı! Süper teşvik piyangosu
Araç sahiplerine de, araç almak isteyenlere de kötü haber: %50 zam geliyor!
Enflasyon dolar, euro ve altını ateşledi
Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı büyüdü: Emekliye 2000 TL gelir
Ne altın, ne döviz, ne kripto para... Yüzde 59 değer kazandı
Çiftlik Bank'ın kilit ismi, Tosuncuk'un kirli çamaşırlarını ortaya döktü
Son ankette Cumhur İttifakı'na kötü haber: Barajın altında kaldı
Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı