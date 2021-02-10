Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: 28. gün ikinci doz aşımı oldum

Bakan Koca, aşıya dair yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak. Bize, mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun.

(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak.

Dün ve bu sabah aşı geldi Türkiye'ye, ilk kez benden duyuyorsunuz bunu ilk kez buradan açıklıyorum.

28 GÜN SONRA İKİNCİ DOZ AŞI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu olduğunu açıklamıştı. Koca, Twitter'dan o anları paylaştı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'28. gün ikinci doz aşımı oldum" ifadelerini kullandı.