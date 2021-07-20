  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca'dan ''bayramda aşı'' çağrısı

Bakan Koca'dan ''bayramda aşı'' çağrısı

Bakan Koca'dan ''bayramda aşı'' çağrısı

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları aşı olmaya davet etti. Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre şimdiye dek toplam 63 milyon 818 bin 882 aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 31 bin 534, ikinci doz uygulanan kişi sayısının da 21 milyon 129 bin 746.

 

Etiketler Aşı koronavirüs tedbirleri Koronavirüsle mücadele Koronavirüs Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu
Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi
Hazırlıklarınızı yapın! Yağışlı hava fena geliyor
Seda Sayan'ı ''filtresiz'' ve ''makyajsız'' görenler tanıyamadı
WhatsApp'tan yeni güncelleme... Unutan yandı!
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nı kızdıracak Çağla Altunkaya itirafı
Deren Talu derin dekoltesiyle annesi Defne Samyeli'ye meydan okudu!
Erdoğan ''Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok'' dedi ortalık karıştı
Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti!
Satanlar da almayanlar da pişman! Fiyatlar uçtu