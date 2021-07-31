Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için kritik çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama nedeniyle sevkiyatta azalma olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama nedeniyle ülkeye sevkiyatta birkaç gün azalma olacağını duyurdu. Bakan Koca, randevusuz aşı olmaya gidilmemesini gerektiğini söyledi. Sinovac aşısında bir aksama olmadığını da açıklandı.