Bakan Koca'dan bir müjde daha! Aşılamada kritik eşik aşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar toplam 40 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkeyiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil." ifadesini kullandı.

40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

İSTANBUL DÜN REKOR KIRDI

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" demişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın verilene göre, bugüne kadar yapılan koronavirüs aşısı sayısı 40 milyonu aştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 25 milyon 820 bin, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 267 bin oldu.