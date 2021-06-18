  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca'dan bir müjde daha! Aşılamada kritik eşik aşıldı

Bakan Koca'dan bir müjde daha! Aşılamada kritik eşik aşıldı

Bakan Koca'dan bir müjde daha! Aşılamada kritik eşik aşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar toplam 40 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkeyiz." açıklamasını yaptı. 

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil." ifadesini kullandı. 

 

 

İSTANBUL DÜN REKOR KIRDI

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" demişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın verilene göre, bugüne kadar yapılan koronavirüs aşısı sayısı 40 milyonu aştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 25 milyon 820 bin, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 267 bin oldu.

 

 

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca aşılama kaç doz aşı yapıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Esmersoy’un süper lüks evi görenleri büyüledi
Tecavüzcü katiller herkesin gözü önünde idam edildi
Olası Marmara Depremi için uykularımızı kaçıracak uyarı
Banka kredisi kullanan vatandaşlar için Yargıtay'dan emsal karar
Yaz günü kış geldi: Önce hava karardı, sonra adeta gök delindi!
İşte Türkiye'nin korona virüs haritası: 17 ilde vaka sayıları yükselişe geçti
Kilosu 50 lira! İngiliz Kraliyet ailesi de Türkiye'den sipariş ediyor
Mansur Yavaş: ''23 Haziran'da bir ayıbı ortadan kaldıracağız''
Merkez'in faiz kararı sonrası dolar uçtu, altın çakıldı!
Metin Külünk'ten ''10 bin dolar'' iddiasına tek cümlelik yanıt