Bakan Koca'dan geceyarısı moral bozan açıklama

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye'deki 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine kısa bir süre kala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs öncesi günlere dönmenin henüz mümkün görünmediğini belirtti.

Koca, "Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde uygulanan 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının da bu gece saat 00.00 itibariyle sonlandığını hatırlatarak, "Saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz" dedi.

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"SAAT 24.00’TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz."

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı: