  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD’yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. İktidar senin kurallarına uymuyorsa izzet-i ikbal ile çekileceksin.

Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı, Sağlık Bakanı ayrı yerden çalıyor, Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Kontrolü tamamen kaybetmişler ve devleti yönetemiyorlar. Sadece tek düşündükleri koltukları.

Etiketler bakan koca korona kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın üçüncü Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü görüntülendi
Türk Lirası'nda erime büyüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
''Yargılamaları TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz''
Nihat Özdemir ekonomiden ''rahatsız'' oldu
Emekli amiral Kezek'ten FETÖ çıkışı: ''Asarım kendimi''
Sosyal medyadaki ''kurtlu maske'' iddialarına yanıt geldi
Celasun, Çukur dizisine bu sözlerle veda etti
Enişteye 40 dakikalık işkence! Kaynar suyla haşladılar
Ekonomik kriz kahini Roubini'den dolar için dikkat çeken tahmin!
Yine hepimizin ''çenesini yoracak'' bir haber: Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu