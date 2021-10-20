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Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama

Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Bakan Koca başkanlığında toplanmıştı. Bakan Koca toplantı sonrasında bugünkü koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybının 214 olduğunu açıkladı.

Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda, artan vaka sayıları, Turkovac, kısıtlamalar ve yüz yüze eğitimdeki son durum masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında sosyal medyadan bugünkü koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybının 214 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214."

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Etiketler koronavirüs bilim kurulu fahrettin koca açıklama vefat sayısı toplantı koronavirüs bilim kurulu sağlık bakanlığı
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