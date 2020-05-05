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  3. 05 Mayıs 2020 19:40

Bakan Koca'dan liglerin başlama kararı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le liglerin devamı ile ilgili bir görüşme yaptığını ve kararın federasyonun iradesinde olduğunu belirtti.

Bakan Koca'dan liglerin başlama kararı açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Liglerin devamıyla ilgili açıklama yaptı, Bakan Koca, "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamada bulundu..

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklaması şöyle oldu:

TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik.

Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum.

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