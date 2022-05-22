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Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü ?

Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü ?

Maymun çiçeği virüsü ilgili konuşan Bakan Koca, "Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Covid-19 salgını tamamen gündemimizden çıkmadan dünyada bu kez maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor.

Virüs şimdiye kadar 13 ülkede görüldü. Vaka sayısı da 100'ü geçti. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de vaka görülmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise acil toplantı kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada hastalığa ülkemizde rastlanmadığını yineledi. 

"HAYVAN KAYNAKLI OLAN BAZEN İNSANLARA DA BULAŞAN BU HASTALIK BİR PANDEMİYE YOL AÇMAZ"

Bakan Koca açıklamasında virüsün pandemiye yol açmayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.

Etiketler maymun çiçeği maymun çiçeği virüsü fahrettin koca sağlık bakanı vaka Türkiye
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