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  3. 07 Haziran 2020 09:05

Bakan Koca'dan o görüntüler için uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde kurallara ve sosyal mesafeye uymadan eglenen kişilerle ilgili olarak , "Çok fazla normalleşmeyelim" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan o görüntüler için uyarı!
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Bakan Koca, Twitter hesabından, Kadıköy Moda sahilinde eğlenen vatandaşların videosunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"'Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.' Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım."

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