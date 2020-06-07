Bakan Koca'dan o görüntüler için uyarı!

Bakan Koca, Twitter hesabından, Kadıköy Moda sahilinde eğlenen vatandaşların videosunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"'Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.' Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım."