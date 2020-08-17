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  3. 17 Ağustos 2020 10:07

Bakan Koca'dan ''okullara dönülsün'' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuklar ve gençlerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başarı için elinden geleni yaptığını belirterek "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" paylaşımında bulundu.

Bakan Koca'dan ''okullara dönülsün'' çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mısınız?"

Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Kurallara uyulsun. Okullara dönülsün" ifadesi kullanıldı.

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