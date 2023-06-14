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Bakan Koca'dan ''ölümcül'' uyarı: ''100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor''

Bakan Koca'dan ''ölümcül'' uyarı: ''100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor''
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mantar zehirlenmelerine karşı "her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor" diyerek uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğini, bazı zehirlenmelerde böbrek ve karaciğer yetmezliği oluşabildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'da mantardan zehirlenen genç bir kızın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü anımsattı.

Genç kızın anne ve babasının da hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor. Zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor. Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor. Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, karaciğer naklini ve tedavileri başarıyla gerçekleştiren ekiplerimizi kutluyorum."

 

Etiketler mantar zehirlenme sağlık bakanlığı fahrettin koca uyarı
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