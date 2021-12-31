Bakan Koca'dan Omicron varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de baskın hale gelen Omicron varyantı hakkında yazılı açıklama yaptı.

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha hızlı yayıldığı belirtilen koronavirüsün Omicron varyantı, Türkiye'de de etkisini arttırıyor.

Varyantın etkisi ile günlük vaka sayıları hızla yükselirken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron'a ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Koca bugün de yazılı bir açıklama yaparak; Omicron varyantının yaygınlığına dikkat çekti.

''BİR HAFTADA İKİ KAT ARTTI''

''Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı?'' başlığı ile yapılan açıklamada, Son 1 haftada günlük vaka sayısının iki kat arttığı belirtildi.

İSTANBUL, OMİCRON CEHENNEMİ

Fahrettin Koca açıklamasında, daha önce Omicron kaynaklı vakaların yüzde 22'si İstanbul'da tespit edilirken; son 10 günde toplam Omicron vakalarının yüzde 52.3'ünün İstanbul'da görüldüğünü de belirtti.

Açıklamada, ''Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul'da da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir'' ifadeleri kullanıldı.