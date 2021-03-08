Bakan Koca'dan Rasim Öztekin paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rasim Öztekin televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesi üzerine peş peşe başsağlığı mesajları paylaşılmaya başlandı.



BAKAN KOCA TWEET ATTI

Bakan Koca'da üzüntüsünü, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." sözleriyle ifade etti.