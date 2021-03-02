Bakan Koca'dan risk haritası paylaşımı: Mavi olması için...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin risk haritasını paylaşarak tamamının mavi olması için çalışacaklarını söyledi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı.