Bakan Koca'dan Sinop’taki kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop’taki 2 hekimin de hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop’taki 2 hekimin sw hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sinop’un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise diğer araçtan vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, diğer araçtaki vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.