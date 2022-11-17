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Bakan Koca'dan Taksim'de yaralananların sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Bakan Koca'dan Taksim'de yaralananların sağlık durumu hakkında bilgilendirme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlar ile ilgili, "81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bombalı terör saldırısında yaralanan 81 kişinin sağlık durumuna ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler taksim
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