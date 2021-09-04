Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine aşı çağrısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" ifadelerini kullandı.