Bakan Koca'dan videolu uyarı: Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19, viral enfeksiyondur. Akciğerlerde, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple nefes almak çok güçleşir. Kovid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın."