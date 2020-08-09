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  3. 09 Ağustos 2020 16:48

Bakan Koca'dan videolu uyarı: Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından bir video paylaşarak koronavirüse karşı uyarılarda bulundu.

Bakan Koca'dan videolu uyarı: Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19, viral enfeksiyondur. Akciğerlerde, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple nefes almak çok güçleşir. Kovid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın."

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