  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Kasım 2020 12:49

Bakan Koca'dan yeni uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Bakan Koca'dan yeni uyarı
A+ A-

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskenin doğru takılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

 

virüs , uyarı , normalleşme , tedbir , salgın , maske , ölümcül virüs , coronavirüs , fahrettin koca , pandemi , koronavirüs , corona , covid , korona , kovid-19 , kovid , covid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM