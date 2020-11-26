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  3. 26 Kasım 2020 21:06

Bakan Koca'dan ''yerli aşı'' açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, 'Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca'dan ''yerli aşı'' açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.

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