Bakan Koca'dan ''yerli aşı'' açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz

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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.
COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2020
TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.
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