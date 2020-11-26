Bakan Koca'dan ''yerli aşı'' açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:



COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.

COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.

TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2020