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  3. 23 Nisan 2020 17:48

Bakan Koca'nın 23 Nisan paylaşımı tebessüm ettirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: ''Bana yaklaşma''Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: ''Bana yaklaşma''







DHA

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23 nisan , sağlık bakanı fahrettin koca , çocuk bilim kurulu
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