Bakan Koca'nın ailesi koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ailesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Koca "Endişeliyim... Annem, babam, amcalarım, kardeşlerim iyiler... Halam da... " dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan ailesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Bakan Koca’nın ailesinin koronavirüse yakalandığının altını çizen Yavuz Donat, “Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya, ‘Ailesini ve memleketini’ sorduk: Konya nasıl? Kulu nasıl? Koronayı atlatan halanız nasıl? Anneniz, babanız, amcalarınız, kardeşleriniz nasıl?” sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanı Koca, ailesinin koronavirüse yakalanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Konya'da bulaş artıyor... Endişeliyim... Annem, babam, amcalarım, kardeşlerim iyiler... Halam da... İlginize teşekkür ederim.”

Yavuz Donat'ın yazısının tamamı için...