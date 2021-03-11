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Bakan Koca’nın canlı yayınında ''öldürüm lan seni'' sesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinin birinci yıl dönümünde canlı yayında konuşurken CNN Türk’ün yayına girdiği esnada "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" sesi duyuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü gün nedeniyle kameraların karşısına geçti.

Bakan Koca’nın salgına ilişkin açıklama yapacağı yayın öncesi CNNTürk ekranlarında "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan." sesleri duyuldu.

Söz konusu seslerin ardından bir süre sessizlik olurken daha sonra CNN Türk sunucusu yeniden Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamayı yeniden anons etti.

 

Etiketler fahrettin koca sağlık bakanı öldürürüm lan seni
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