''Bakan Koca'nın sokağa çıkma yasağından haberi yoktu''

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sokağa çıkma yasağı genelgesini gece öğrendiğini ileri sürdü.

Öztürk, yazısında “12 Eylül 1980 darbesinin sabahında gazetelerin bazıları ‘yıldırım baskı’ yaptı ve bu baskılar satış noktalarına ulaştırıldı. Aradan 40 yıl geçti, gazetelerin satış noktalarına ulaştırılması bir yana, basılan gazeteler de elde kaldı. Gazetelerin satışı yapılmayacaksa, bu konuda basın kuruluşlarının bilgilendirilmesi gerekirken, buna da gerek duyulmadı. Anlaşılıyor ki, sokağa çıkma yasağı son anda Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda gece uygulamaya konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, böyle bir genelge yayımlandığını gece öğrendi” ifadelerini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanının talimatlarıyla illerde oluşturulan, başkan dışında henüz üyeleri dahi kesinleşmemiş olan pandemi kurullarında yürütme nitelikli bir dizi kararlar alınıyor. Bu kurulun yaptırım gücü/yetkisi olmamasına rağmen, birçok yerde il hıfzıssıhha kuruluna ait yetkileri kullanıyor.

Bu kurullar, Koronavirüs Bilim Kurulu’nda olduğu gibi uzmanlardan oluşmalı ve danışma organı niteliğinde olmalı. Böylece kurul kararları hukuka ve yasaya da uygun olur.

Pandemi konusunda uzmanlardan oluşması gereken kurul, ancak tavsiye niteliğinde karar alabilir. İl hıfzıssıhha kurulunda kararlar bağlayıcı olur. İller İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine göre verilmesi gereken kararların da il idare kurulu yerine vali tarafından alınması gerekir.Genelge ve ek genelgeleri incelediğimizde, bazılarına numara bile verilmediğini de gördük. Devlet hizmeti ciddiyet ister. ‘Ne var bunda’ deyip geçiştirilmemeli.