Bakan Koca'nın ''sosyal mesafesiz'' fotoğrafı tepki çekti

Sosyal medya hesabından sık sık fiziksel mesafenin olmadığı fotoğrafları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Esenyurt Devlet Hastanesi'ni ziyareti esnasında asansöre 10 kişiyle binmesi dikkat çekti.

Bakan Koca, 6 Kasım'a ilişkin koronavirüs vakalarını paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun."