Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto
Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını tarafından görevi başında katledilen doktor Ekrem K.'nin cenazesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cenaze törenine katılanlar tarafından protesto edildi.
Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya dün, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Saldırının ardından aynı silahla intihar eden saldırgan Hacı Mehmet Akçay’ın, 1 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden 47 yaşındaki Karakaya'yı sorumlu tuttuğu öne sürüldü.
Karakaya'nın memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterildi. Cenaze törenine katılanlar, Bakan Koca'yı "yuh" diyerek ve alkışlarla protesto etti.
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