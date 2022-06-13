Bakan Kurum, Ankara’da selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da dün selden etkilenen Haymana, Akyurt ve Altındağ ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyetle dün Ankara’da etkili olan sağanak sonrası sel taşkınlarının oluştuğu bölgelerde incelemelerde bulundu. İlk önce Haymana ilçesi Kızılkoyunlu Mahallesi’ni ziyaret ederek hasar gören ev ve ahırları inceleyen Bakan Kurum, ardından Akyurt Teberik köyünde selde hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mustafa Demirel'in cenazesine katıldı.

Kurum, buradan sonra selin bir başka etkilediği yer olan Akyurt Kızık Mahallesi’ne giderek inceleme yaptı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü bir afetle karşı karşıyayız. Bugün Haymana ilçemize gittik. Köyümüzde 14 ağır hasarlı, biri ise yıkık olan evin tespitini yaptık. Şu anda Akyurt'tayız. Az önce bir vatandaşımızı toprağa verdik. Tabii görünen dere güzergahı üzerindeki yapılaşmalar sebebiyle derelerin taşması ve etrafa zararı söz konusu. Bu çerçevede Haymana'da ve Akyurt'ta dere güzergahı üzerindeki yapıların tespitlerini belediyelerimizle birlikte yapacağız ve ivedi bir şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Hasar tespitlerini yapıyoruz”

Afet yaralarını saracaklarını vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca giderileceğini açıkladı. Haymana’ya çadır ve konteyner gönderileceğini belirten Kurum, “Bir taraftan da vatandaşlarımızın AFAD'ımızla, valimiz bünyesinde oluşturulan koordinasyon çerçevesinde hasar tespitlerini yapıyoruz. Gerek tarım hasarı gerek hayvanlarımızdaki teleflere ilişkin tespitler yapılıyor. Evlerimizdeki hasar tespitlerini bakanlığımız yürütüyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızın acil gıda barınma ihtiyaçlarını Kızılay'ımızla, AFAD'ımızla, belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Barınma ihtiyaçlarına ilişkin de belediyelerimizin misafirhanelerinde, otellerinde vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Haymana'da çadır ve konteyner talebi oldu. Bunu da bugün vatandaşların hayvanlarının dışarıda kalmaması amacıyla çadır ve konteyneri AFAD'ımız gönderecek ve bugün inşallah kurulacak” diye konuştu.

Koordinasyon halinde süreci takip ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, alınması gereken tedbirleri almaya gayret gösterdiklerini hatırlatarak, “Bulunduğumuz köy de yine Akyurt'ta selin ilk başladığı nokta. Burada da mevcut olan hemen yanımızdaki derenin tıkanması sebebiyle taşkın meydana geldi. Evlerimizin bir kısmında hasarlar söz konusu. Hasar tespitlerini kısa bir şekilde gidereceğiz. Daha önceki afetlerde, sellerde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ne yaptıysak aynı şekilde Ankara'da, Ankaralı hemşehrilerimizin de ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidereceğiz. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Üç vefatımız var. Bir kaybımız var. İnşallah en kısa zamanda kayıp vatandaşımıza ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kızık köyü sonrası Ankara Caddesi’nde selden dolayı zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, Ankara’daki selden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretleri Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi’nde incelemelerde bulunarak sonlandırdı.