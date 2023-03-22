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Bakan Kurum duyurdu! Temeller atılıyor: 46 bin 300 konut yapılacak

Bakan Kurum duyurdu! Temeller atılıyor: 46 bin 300 konut yapılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunddu. Bakan Kurum 46 bin 300 konutun temelinin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 46 bin 300 konutun temelleri atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz.

Etiketler bakan kurum duyuru temel
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