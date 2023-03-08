Bakan Kurum İstanbul için kentsel dönüşüm planını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Bakan Kurum, gündeme ilişkin merak edilen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum İstanbul'da yapılacak olan kentsel dönüşümün yol haritasını açıkladı.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Depremden iki saat sonra bölgeye ulaştık. Bütün işleri koordinasyon içinde yönetmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğini deprem bölgesine gelirken kurguladık. Vatandaşımızın yaşam standardı için en iyisini yapmakla mükellefiz.

Taşınma ve kira yardımını açıkladık. Vatandaşımıza soruyoruz. Siz konteyner mi istiyorsunuz? Kira yardımı mı istiyorsunuz? Konteyner isteyenlere kira yardımı ödenmiyor.

'İNCELENEN BİNALARIN YÜZDE 20'Sİ YIKILACAK'

Hasar tespit çalışmalarının büyük çoğunluğu bitti. Artçı depremler de yeniden hasar tespiti yapmamızı gerektiriyor. 6.4'lük bir artçı deprem yaşadık. Hemen arkasından hasar tespiti yapmak durumundayız. Deprem bölgesinde 1 milyon 700 bin bina incelendi. Bölgede incelenmeyen bina kalmadı. 277 bin 971 binamız ve bunun karşılığı 817 bin 748 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır, yıkık ve orta hasar görmüş durumda. Binadan bakacak olursak 1 milyon 700 bin binanın yüzde 20 oranına yakını yıkılacak.

Orta hasarlılarda güçlendirilebilecek binalar olduğu gibi yıkılabilecek binalarımız da var. Cumhurbaşkanımızın bize güçlendirme yapmadan yeniden yapılsın talimatı var. Orta hasarlıları da ağır hasarlılar ile aynı statüye koyacağız. 653 bin konut yapılacak. 1 yıl içinde, hatta daha önce bitireceğimiz konutlar da olacak.

'İNŞALARIN HEPSİNİ TOKİ İLE YAPACAĞIZ'

Attığımız her adımda, bilim insanlarının görüşlerini fikirlerini hep alıyoruz. Bu yeni bir şey de değil. Geçmişten bu yana yapıyoruz. Etüt çalışmalarında zemine bakıyoruz. Fay hatları yakınlarında yıkımın büyük olduğunu görüyoruz. Biz yeni konutların yapımı için yer tespiti yaparken, fay hattına uzaklığı nedir bunları inceleyerek yapıyoruz. Bu inşaların hepsini TOKİ'lerimizle yapacağız.

'YIKILAN TOKİ BİNASI YOK'

11 ilimizde 143 bin TOKİ konutumuz vardı. Bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı. TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanıyım. Biz sahayı iyi biliyoruz. Bir inşaat nasıl yapılır, nasıl yapılmalı. En doğru zemine, en doğru teknik ile yapıyoruz. Temel sisteminizi ve tekniğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Perdelemenin yoğun olduğu bir sistem ile inşaları gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hepsi yapılırken sıvılaşma riski var mı yok mu? Hepsine bakıyoruz. Biz İzmir'de de bina yaptık. Ancak zemin sıvılaşması olduğu için zemin güçlendirmesi yaptık. Hasar alan binalar elbette oldu ancak yıkılan binamız yok.

'İLK TEMEL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ATILACAK'

Kalıcı konutların yapına dair hazırlığımız sürüyor. Amacımız Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi iki ay içinde 309 bin hem konut hem köy evinin yapını başlatmak. İlk temel önümüzdeki hafta atılacak. Şehrin içinde bir taraftan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor. Kaldırdığımız enkazı döküm sahalarında titizlikle eliyoruz. 2-3 ay içinde bütün şehirlerin enkazlarını bitirmeyi hedefliyoruz.

'İSTANBUL'DA 1.5 MİLYON KONUT TAŞINACAK'

İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte başka destekleri de açıklayacağız. İstanbul'da 1.5 milyon konut taşınacak. İstanbul'a ilave nüfus getirmeden 5 yıl içinde yapmayı planlıyoruz.

"DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK"

İstanbul'da yeni konutları yaparken sosyal donatı alanlarını da hesaba katıyoruz. Rezerv alanlarımızın çalışmalarını yaptık. Planlandı bunun detaylarını önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanımız açıklayacak. Bütün bunları yaparken İstanbul'a ilave nüfus getirmeden yapacağız. Marmara'yı bir bütün olarak düşünmek durumundasınız. Tarım nerede verimliyse, sanayinin nerede olması gerekiyorsa bu mekansal planı ortaya koyacağız. İstanbul'daki sanayimizi güçlendirecek adımları atmamız gerekiyor.

İSTANBUL'DA KİRA YARDIMI 3 BİN 500 LİRA OLDU

İstanbul'da bakanlığımızın yaptığı kentsel dönüşüm projelerindeki kira yardımlarını 3 bin 500 liraya çıkaracağız. Nisan ayı itibarıyla bu yardımlar hesaplara yatmış olacak.