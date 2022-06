Bakan Kurum sel bölgesinde açıkladı: 1 vatandaşımız kayıp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin vurduğu Kastamonu'nda yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar 170 ihbar aldık. Bir vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Gelen ihbarlar neticesinde 130 vatandaşımız tahliye edildi'' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından selin etkilendiği Kastamonu Bozkurt'a geldi. Kurum, afet bölgesinde yaptığı inceleme ve toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Kurum, yaptığı açıklamada selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diyerek, "Çok şükür her hangi bir can kaybımız yok. AFAD'ın yapmış olduğu Türkiye Afet Planı çerçevesinde hiçbir can kaybımız yaşanmadı, vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları da hızlı bir şekilde giderme gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'663 PERSONEL, 320 ARAÇ VE EKİPMANLA ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNE BAŞLADIK'

Bakan Kurum, tüm birimlerin hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını aktararak "Kastamonu genelinde İl Afet Koordinasyon Müdürlüğümüz koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bir tane mobil baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi. Bir tane Jandarma Arama Kurtarma ekibi İnebolu'da görevlendirildi. Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi" şeklinde konuştu.

Kurum, yaptığı konuşmanın devamında şunları dile getirdi:

"Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'da metrekareye yaklaşık 152 kilogram yağış düştü. Çatalzeytin'de 125 kilogram metrekareye yağış düştü. Küre'de 121 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerimizde de 50 ila 100 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı var. Bugün itibariyle sabah 9 itibariyle meteoroloji genel müdürlüğümüzün verilerine göre 12 saate 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede gerek Bozkurt ilçemizde gerek etkilenen diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi an bean almaktayız."

'BİR VATANDAŞIMIZ KAYIP'

Bakan Kurum, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinin başladığını söyleyerek, "Şuana kadar 170 ihbar aldık ve bu ihbarın hepsine ulaşıldı. Bir vatandaşımız kayıp, Küre İkizciler Köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Gelen ihbarlar neticesinde 130 vatandaşımız tahliye edildi. Yine AFAD koordinesinde sel beklenen bölgelere iki gün öncesinde araçlarımız buraya gönderildi ve burada hazır tutuldu. Sel riski beklenen bölgelerdeki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere taşıdık. Bu çerçevede 180 vatandaşımızı öğrenci yurtlarımızda, otellerimizde misafir ediyoruz. Şuna itibariyle enerji sıkıntısı yaşadığımız köy 31 tane. Köy yollarımızda 118 ulaşamadığımız köyümüz var. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz her hangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var, yarın itibariyle beslenme grubumuz, Kızılay bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Şuan İnebolu ve Abana ilçemizde içme suyuyla ilgili problemler var, yarından itibaren sorunları çözecek adımları İller Bankası ekiplerimiz, belediyelerimiz aracılığıyla atıyor olacak" dedi.

'KASTAMONU VE İLÇELERİNE 15 MİLYON TL NAKDİ YARDIM'

Kurum, selden etkilenen bölgelere nakdi yardımların yarın itibariyle başlayacağını duyurarak, "Hasar gören yerlerin tespitlerinin yarın Yapı işleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatların yapımına yarın itibariyle başlayacağız ve tüm belediyelerimize bu noktada nakdi yardımlar yarın itibariyle hesaplarına geçecek. Kastamonu iline ve ilçelerine nakdi yardımlar yarın hesaplarına geçecek. Şuan itibariyle 15 milyon lira bir nakdi yardımı il ve ilçelerine göndermiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

DHA