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Bakan Kurum: Tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız

Bakan Kurum: Tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapımı süren afet konutlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinde büyük yıkımların yaşandığı Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Elazığ, Diyarbakır ve Kilis'te inşaat süreci devam eden afet konutlarının videosunu paylaştı.

"AFETZEDE KARDEŞLERİMİZ GÜVENLERİNİ GÖSTERMİŞTİR"
Depremzedeleri 1 yılda evlerine kavuşturacaklarını belirten Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketinin ardından 11 ilimizde, ilk andan itibaren milletimizin yanındaydık. 14 Mayıs'ta da afetzede kardeşlerimiz verdikleri büyük destekle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını, güvenlerini göstermiştir. Allah hepsinden razı olsun. Allah bizi kardeşlerimize mahcup etmesin. Söz verdiğimiz gibi tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız."

Etiketler murat kurum ev afet deprem bölgesi
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