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Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması

Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni esir kaplayan deniz salyasına karşı 6 Haziran'da eylem planı açıklayacaklarını söyledi. Kurum, ''Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz'' dedi.

Müsilajla alakalı maalesef Marmara Denizimiz tehdit altında. Bunun sebeplerine baktığımızda iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerini her yerde söylüyoruz, hissediyoruz. Buna ilişkin topyekun hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor.

Bu 3 etken, müsilajın artmasına sebebiyet veriyor. Kirlilik tabii ki en büyük etken. Şimdi biz çevre yatırımlarının süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bunu her seferinde de söylüyoruz. Deprem nasıl siyasi parti fark etmeden yapılması gereken deprem dönüşümü çok önemli proje diyordum, çevre yatırımları da aynı.

"6 HAZİRAN'DA EYLEM PLANLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Bu süreci yönetiyoruz. Bu işe ilişkin önce acil ve uzun vadeli eylem planlarını çalışıyoruz. 6 Haziran'da da milletimizle eylem planlarını açıklayacağız. Bu eylem planlarının da bakanlık olarak takipçisi olacağız. Biz hiçbir gölümüzün, denizimizin kirlenmesine izin vermeyeceğiz.

Numuneler alınıyor, kirliliğe neden olan tesislerle ilgili her türlü yaptırım uygulanacağını buradan milletimizle paylaşmak istiyorum.

"MARMARA DENİZİMİZ MAALESEF NEFES ALAMIYOR"

Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz.

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Etiketler murat kurum deniz salyası marmara denizi
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