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  3. 21 Eylül 2020 18:48

Bakan Kurum'dan Dünya Sıfır Emisyon Günü mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi Twitter hesabından Dünya Sıfır Emisyon Günü'ne özel bir mesaj yayımladı.

Bakan Kurum'dan Dünya Sıfır Emisyon Günü mesajı
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Kurum, Twitter hesabından Bakanlıkça sıfır emisyon konusunda atılacak adımların yer aldığı videoyu, "İklim değişikliğiyle etkin mücadele, temiz bir gelecek için sıfır emisyon. Dünya Sıfır Emisyon Günü kutlu olsun." notuyla paylaştı.

Bakan Kurum'un paylaştığı videodaki bilgilere göre, otoparklarda her 50 park yerinden birinde şarj istasyonları yer alacak.

Sıfır emisyonlu ulaşım kesintisiz olacak, 2023 yılına kadar yapımı tamamlanacak 3 bin kilometre bisiklet, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu trafik yoğunluğu azaltılarak hava kirliliğinin önüne geçilecek.

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