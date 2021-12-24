Bakan Kurum'dan iklim değişikliğiyle mücadele ve ''yeşil kalkınma'' çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediye başkanlarına "İklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun" çağrısında bulundu.

Kurum, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda belediye başkanlarına hitap etti.

Toplantıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kurum, Bakanlık olarak her zaman belediyelerin ve belediye başkanlarının yanında durduklarını belirterek bugüne kadar hiçbir belediyeyi çaresiz ve çözümsüz bırakmadıklarını vurguladı. Belediye başkanlarıyla ülkeye hizmet ettiklerini, milletin yanında durduklarını aktaran Kurum, "Bir omuza dokunmanın, bir evin kapısını çalmanın, bir sofrada iftar beklemenin ne kadar kıymetli olduğunu gördük." dedi.

Sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin adresinin AK Parti olduğunu dile getiren Kurum, karşılarında ise şehirlerin geleceğine dair herhangi bir kaygısı, derdi olmayan, sadece algı ve reklamlarla milleti aldatmaya çalışan bir zihniyetin bulunduğunu ifade etti.

Dün "beton, beton" diyenlerin, bugün şehirlerin en değerli yerlerine yapılan yeşil yatırımlardan, millet bahçelerinden rahatsız olduklarını anımsatan Kurum, "Yani karşımızda, yeşile yapılan yatırımdan rahatsız olan bir muhalefet var. İstanbul'da 39 ilçemizde yüzlerce projemiz var, Ankara'da ilçe belediyelerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimizle şehircilik devrimi gerçekleştiriyoruz. Yine İzmir'in en büyük dönüşüm projesini biz yapıyoruz, bunların bitirdikleri tek bir projesi yok." diye konuştu.

- "2023 seçimlerine kadar olan süreyi çok iyi değerlendirelim"

Milletin, her zaman proje yapanı gördüğünü, yatırımı her zaman takdir ettiğini, eseri her zaman alkışladığını anımsatan Kurum, 2023 seçimlerine kalan sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kurum, "Tüm yatırımlarımızla, dev projelerimizle, 2023 seçimlerine tam odaklanacağız. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü sürdüreceğiz. Ardından arı gibi çalışarak 2024 seçimleriyle her ilimizde, her ilçemizde, her beldemizde milletimizle birlikte AK Parti'nin liderliğini sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin, "vatandaşa rağmen" değil, vatandaşın talebine göre hizmet ürettiğine dikkati çeken Kurum, AK Parti'yi, her dönem oylarını yükselterek iktidara taşıyan anlayışın bu olduğunu kaydetti. Belediyecilikte ortaya konulacak başarı hikayelerinin yine AK Parti'yi iktidara taşıyacağına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin bu kutlu yolculuğa birçok kez darbe vurulmak istendi. Türlü badirelerden geçtik. Darbe teşebbüslerinden teröre, gezi kalkışmasından ekonomik saldırılara kadar nice badireyi, nice engeli aştık ama yılmadık, yılgınlığa düşmedik. Ülkemizin her karışında 3,5 trilyon dolarlık yatırımı gerçekleştirdik, şanlı tarihimize yaraşır şehirler kurduk, dünyanın gözbebeği bir Türkiye inşa ettik. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu aziz vatana daha nice eser ve yatırım kazandıracağız."

- "Projelerin büyük bölümünü tamamladık"

81 il, 972 ilçede yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımını başlattıklarını belirten Kurum, projelerin büyük bölümünü de tamamladıklarını dile getirdi. İller Bankası ile 2002'den bugüne 81 ilde 90 milyar liralık 9 bin 300 projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kurum, ayrıca 10 milyar lira bedelli 740 projenin devam ettiğini aktardı. Kurum, 2018 yılından bugüne kadar yerel yönetimlerin çevre projelerine 2,6 milyar lira hibe desteği verdiklerini ve 1 milyar lira tutarındaki projelerin çalışmalarının sürdüğüne değindi.

- Belediye başkanlarına müjde

Uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları kredi ve hibe portföyünü 3 milyar avronun üzerine çıkardıklarına dikkati çeken Kurum, "İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketini 2022 yılının ilk yarısında belediyelerimize sunuyoruz. Siz şehirlerimize değer katacak projelerinizi hazırlayın, biz de tüm imkanlarımızı belediyelerimiz için seferber edelim." şeklinde konuştu.

- "3 milyar 157 milyon dolarlık paketi üç yıl içinde kullanacağız"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Paris İklim Anlaşmasına taraf olduğunu ve TBMM'nin de takdiriyle anlaşmanın yürürlüğe konulduğunu anlatan Kurum, bu kapsamda "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Kalkınma Devrimi" hedeflerinin ortaya konulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan etkin müzakereler sonucunda uluslararası kuruluşlarla mutabakata varıldığını ve 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, üç yıl içinde kullanacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, belediye başkanlarına "İklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun." çağrısında bulundu.

Belediyelere, iklim değişikliği ve sıfır atık birimlerini kurma imkanını getirdiklerini anımsatan Kurum, söz konusu birimi, şu ana kadar 159 belediyenin oluşturduğunu anlattı.

Kurum, şubat ayında, bu birimlerin kurulmasını zorunlu hale getireceklerini belirterek tüm belediyelerden bir an önce söz konusu birimlerini kurması gerektiğini söyledi.

- "Sıfır atık desteklerinden istifade edin

Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan "Sıfır Atık Projesi"ni 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıklarını anımsatan Kurum, 122 bin kurum binasında sıfır atık sisteminin uygulandığının altını çizdi.

Ayrıca 30'u il belediyesi olmak üzere 103 belediyede atık getirme merkezleri kurduklarını ve bin 909 mobil atık getirme merkezini yerleştirdiklerini anlatan Kurum, toplam 20 milyon nüfusa sahip 47 belediyenin Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ni aldığını açıkladı.

9 milyon nüfusa sahip toplam 32 belediyenin başvurusunun değerlendirilme aşamasında olduğunu dile getiren Kurum, Sıfır Atık Belgesi almayan belediyelere çağrı yaparak "Başvurularınızı yapın, 2022 yılı sıfır atık desteklerinden istifade edin." dedi.

- "Atık su arıtma tesisi sayısını bin 170'e çıkardık"

Su ve atık yönetimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurum, Türkiye'de, 2002 yılında 145 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 35'ine hizmet verildiğinin altını çizdi.

AK Parti hükümetleri döneminde atık su arıtma tesisi sayısının bin 170'e, bu konuda hizmet verilen nüfus oranını da yüzde 89'a ulaştırdıklarını belirten Kurum, 2023 yılına kadar belediye nüfusunun yüzde 100'üne söz konusu hizmeti vermekte kararlı olduklarına işaret etti.

Arıtılarak kullanılan atık suların oranını yüzde 3,2'ye çıkardıklarını dile getiren Kurum, "Atık su arıtma, biyolojik arıtma ve membran teknolojilerini daha da yaygınlaştırarak bu oranı inşallah 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkaracağız. Özellikle yeşil kalkınma sürecinde bu hedefe ulaşmak zorundayız." dedi.

- "Geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e çıkaracağız"

Çevreci tesisler, plastik poşet uygulaması, yeni depozito sistemi ve yerel yönetimlerin çalışmaları sayesinde atıkların geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e çıkaracaklarına vurgu yapan Kurum, "Hem çevremizi koruyacağız hem ekonomimize katkı sağlayacağız hem de 100 bin kardeşimize istihdam kapısı açmanın mutluluğunu yaşayacağız." ifadesine yer verdi.

"81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle projelendirilen 417 millet bahçesinden 125'inin hizmete sunulduğunu, diğer millet bahçelerinin yapım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"En büyük projemiz, Atatürk Havalimanı alanında... Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapacağız. İnşallah tamamlandığında dünyanın sayılı şehir parkları arasındaki yerini alacak. Önümüzdeki dönemde belediyelerimizle birlikte millet bahçesi sayımızı, yeşil alan miktarımızı her geçen gün artıracağız."