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  3. 08 Kasım 2020 15:16

Bakan Kurum'dan İzmir depremine ilişkin son açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Kurum'dan İzmir depremine ilişkin son açıklama
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Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi;

24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda.

Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda.

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