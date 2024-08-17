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Bakan Kurum'dan ''Marmara Depremi'' paylaşımı

Bakan Kurum'dan ''Marmara Depremi'' paylaşımı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak, aynı acıları tekrar yaşamamak için tek bir riskli yapı kalmayana dek durmadan çalışacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Marmara Depremi'nin 25. yılında paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 1999'daki deprem felaketi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Kurum, şunları kaydetti:

"O 45 saniye çeyrek asırdır bitmedi. Unutmadık. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. O günleri gördük, bugünleri düşündük ve vatandaşlarımıza sağlam konutlar inşa etmek için çok çalıştık, çalışacağız. Aynı acıları tekrar yaşamamak için ülkemizde tek bir riskli yapı kalmayana dek durmayacağız."

Etiketler Marmara depremi murat kurum bakan kurum
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