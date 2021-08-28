Bakan Kurum'dan sel bölgeleriyle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde inşa edilecek yeni dükkânların ve evlerin 1 yıl içinde vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkânları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum ayrıca, "Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.