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Bakan Murat Kurum: ''Kanal İstanbul gündemimizde yok''

Bakan Murat Kurum: ''Kanal İstanbul gündemimizde yok''
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik" dedi.

Bakan Murat Kurum, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesi gerektiğini tekrar ifade ediyorum" dedi.

Bakan Kurum, bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul ile bağlantısının sorulması üzerine "Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz; ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yaptığımız bir çalışma. Kuraları çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi ülke vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada, İstanbul'da şu an 44 bin konut inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ve bu projenin de Kanal İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, söz konusu ülkelerde Kanal İstanbul ile ilgili reklam yapıldığı iddialarıyla ilgili de "Ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok Almanya'daki, İngiltere'deki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. İşlerine gelince oraya, işlerine gelince Orta Doğu'daki reklamlara bakıyorlar. Daha önce de Orta Doğu'dan gelen turistlerin ülkemizde yerinin olmadığına ilişkin çalışmalar yapıyorlardı. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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DHA

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Etiketler murat kurum kanal istanbul kanalistanbul proje çılgın proje
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